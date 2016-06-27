Визначився склад збірної України з велоспорту на шосе на Олімпіаду-2016

За результатами цього чемпіонату, а також попередніх перемог на міжнародних і національних змаганнях у чоловіків три олімпійські ліцензії, повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

На Іграх-2016 Україну будуть представляти Андрій Гривко, Віталій Буц та Олександр Поливода, запасний Андрій Хрипта.

У жінок — дві ліцензії, які отримали Ганна Соловей та Євгенія Висоцька, запасною стала Тетяна Рябченко.

Що стосується самого чемпіонату, то великою перевагою саме цьогорічних змагань у Федерації велосипедного спорту України вважають рельєф траси. Високий набір висоти, численні підйоми, спекотна погода і злива — основні цьогорічні критерії відбору. Чемпіонат України в горах, та ще й в перлині Карпат — найкрасивішому гірськолижному курорті України — вимагали від спортсменів певної витривалості і фізичних даних. Так, у груповій гонці серед чоловіків до 23 років (Unders) не обійшлося без травм. Під час сильної зливи спортсмен з команди Kolss-BDC зламав руку і отримав струс мозку.

Разом з тим, одна з найсильніших українських спортсменок Ганна Соловей вважає: «Те, що пишуть про складнощі і небезпеки траси — це перебільшення. Технічно траса на порядок легше тієї, яка буде в Ріо і в якихось моментах навіть її нагадує. Якщо вже тут небезпечна, то в Бразилії з таким підходом можна і не стартувати. Тут комп’ютер показував швидкість місцями 77-78 кілометрів на годину. У чоловіків можлива швидкість за 100, запевняю».

Трійку призерів в індивідуальній гонці на час (жінки ЕLITE) 19 км. склали Євгенія Висоцька, Ганна Соловей та Тетяна Рябченко, а в груповій гонці (жінки ЕLITE) 135 км. - Висоцька, Рябченко та Соловей. Таким чином, Висоцька стала дворазовою чемпіонкою України.

У чоловіків, в індивідуальній гонці на час (ЕLITE, 38 км) трійку призерів склали Андрій Василюк, Андрій Хрипта, та Олександр Превар. В груповій гонці (ЕLITE, 186 км) найсильнішими стали Олекандр Поливода, Віталій Буц та Денис Костюк.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада-2016 відбудеться в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) з 5 по 21 серпня.