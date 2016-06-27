Бондаренко піднялася на п'ять позицій в тенісному рейтингу WTA

Українська тенісистка Катерина Бондаренко піднялася відразу на п'ять позицій в оновленому рейтингу WTA - з 65-го на 60-е місце.

Інші українські тенісистки, що входять в Топ-100 світового рейтингу, піднімалися або падали не більше, ніж на одну позицію.

Топ-10 рейтингу WTA виглядає так:

1 (1). Серена Вільямс (США) – 8330;

2 (2). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 6712;

3 (3). Агнешка Радванська (Польща) – 5875;

4 (4). Анжеліка Кербер (Німеччина) – 5330;

5 (5). Симона Халеп (Румунія) – 4372;

6 (6). Вікторія Азаренко (Білорусь) – 4191;

7 (7). Роберта Вінчі (Італія) – 3405;

8 (9). Вінус Вільямс (США) – 3116;

9 (10). Медісон Кіс (США) – 3061;

10 (11). Петра Квітова (Чехія) – 2876;

...20 (19). Еліна Світоліна (Україна) – 2226;

...41 (42). Леся Цуренко (Україна) – 1330;

...60 (65). Катерина Бондаренко (Україна) – 1048;

...97 (97). Катерина Козлова (Україна) – 685.