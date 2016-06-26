Українська біатлоністка Валентина Семеренко пропустить сезон 2016/17. Про це повідомила бронзова призерка Олимпіади-1994 Валентина Цербе-Несіна в коментарях на офіційному сайті Федерації біатлону України.

"Питання по Валі давно відпало на 9 місяців. А потім знову у збірну», – написала Цербе-Несіна.

Як випливає з інших коментарів, ймовірно, Валентина Семеренко готується до народження дитини.

Нагадаємо, Валентина Семеренко в якості учасниці естафети два роки тому виграла "золото" Олімпіади в Сочі. У 2015-му році вона, вигравши мас-старт, стала переможницею чемпіонату світу у фінському Контіолахті.