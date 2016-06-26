У Мексиці проходить чемпіонат світу із серфінгу (фоторепортаж)

У місто Пуерто-Ескондідо, який називають "раєм для серфінгу", приїхали знамениті приборкувачі хвиль з США, Гаваїв, Перу, Месики.

Читайте такожНезвичайний серфінг: в Австралії тюлень зумів покататися на горбатому киті (фото)

Всесвітня ліга серфінгу зі штаб-квартирою в Санта-Моніці проводить чемпіонат на найкращих хвилях в світі в різних прибережних містах. Офіси організації знаходяться в Австралії, Африці, Північній і Південній Америці, на Гаваях, в Японії і Європі. Чемпіонат проводиться з 1976 року.

Згідно із заявою Міжнародного олімпійського комітету, серфінг претендує на включення у програму Олімпійських ігор у 2020 році в Токіо.