У Мексиці проходить чемпіонат світу із серфінгу (фоторепортаж)
02:55, 26 червня 2016Інше
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У Мексиці на 10-метрових хвилях змагаються між собою в майстерності кращі серфери світу.
REUTERS
У місто Пуерто-Ескондідо, який називають "раєм для серфінгу", приїхали знамениті приборкувачі хвиль з США, Гаваїв, Перу, Месики.
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Всесвітня ліга серфінгу зі штаб-квартирою в Санта-Моніці проводить чемпіонат на найкращих хвилях в світі в різних прибережних містах. Офіси організації знаходяться в Австралії, Африці, Північній і Південній Америці, на Гаваях, в Японії і Європі. Чемпіонат проводиться з 1976 року.
Згідно із заявою Міжнародного олімпійського комітету, серфінг претендує на включення у програму Олімпійських ігор у 2020 році в Токіо.
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