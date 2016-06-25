Українські веслярі завоювали срібні медалі чемпіонату Європи

Четвірка-каное програла на фініші лише росіянам.

Українська четвірка веслярів завовала срібло на чемпіонаті Європи в змаганнях четвірок-каное, повідомляє Xsport. Команди виступала у складі Дениса Коваленко, Дениса Камерилова, Віталія Вергелеса і Едуарда Шеметило. Українські каноїсти на дистанції 1000 м поступилися лише господарям континентальної першості, що проходить в Москві, команді Росії +1,692 секунди. Бронзу завоювала команда Румунії, яка поступилася росіянам 1,840 сек. Чемпіонат Європи завершиться в столиці Росії в неділю, 26 червня.

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