Жіноча збірна України з гандболу дізналася суперників по відбору до Чемпіонату світу

У груповому раунді кваліфікації до жіночого чемпіонату світу-2017 збірна України зіграє в одному квартеті з командами Словаччини, Литви та Греції, повідомляє прес-служба Федерації гандболу України.

Путівки на ЧС-2017 отримають команди-переможниці раунду плей-офф. Аби стати його учасником потрібно посісти в кваліфікаційній групі перше або друге місце.

У груповій стадії не беруть участь команди, що пробились на чемпіонат Європи-2016. Вони приєднаються вже на стадії відбірного плей-офф. Чемпіонат світу пройде в грудні 2017 року в Німеччині.

Кваліфікація до чемпіонату світу 2017

1 група: Україна, Словаччина, Литва, Греція

2 група: Білорусь, Туреччина, Швейцарія, Косово

3 група: Австрія, Ісландія, Македонія, Фарери

4 група: Італія, Португалія, Ізраїль

Дати матчів групового турніру:

1 тур (5.-6.10.2016): Україна - Литва, Словаччина - Греція

2 тур (8.-9.10.2016): Греція - Україна , Литва - Словаччина

3 тур (23.-24.11.2016): Словаччина - Україна, Греція - Литва

4 тур (26.-27.11.2016): Україна - Словаччина, Литва - Греція

5 тур (30.11.-1.12.2016): Литва - Україна, Греція - Словаччина

6 тур (3.-4.12.2016): Україна - Греція, Словаччина- Литва