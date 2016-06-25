WADA призупинило акредитацію антидопінгової лабораторії в Ріо-де-Жанейро

Про це повідомляється на офіційному сайті агентства, передає РБК.

Зазначається, що таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що робота лабораторії в столиці літніх Ігор не відповідає міжнародним стандартам. Однак у чому конкретно це виражається, в повідомленні не вказано.Робота лабораторії припинена на шість місяців, але постанову WADA можна буде оскаржити протягом 21 дня.

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«У той же час WADA буде продовжувати тісно співпрацювати з лабораторією в Ріо-де-Жанейро для вирішення виявлених проблем», — наводяться в повідомленні слова генерального директора агентства Олів'є Нігглі, який вступить на свою посаду 1 липня.

Зразки допінг-проб, які повинні були пройти тестування в Ріо, будуть доставлені в іншу акредитовану WADA лабораторію.

У самій лабораторії висловили сподівання, що робота буде відновлена в липні перед початком Олімпійських ігор, повідомляє Reuters. Джерело агентства на умовах анонімності розповів, що причиною рішення WADA могли стати якісь технічні помилки, які призводять до некоректних результатів допінг-проб.

Раніше УНІАН повідомляв, що Всесвітнє антидопінгове агентство припинило акредитацію мадридської антидопінгової лабораторії.