Українські тенісисти дізналися імена перших суперників на Вімблдоні-2016

У передмісті Лондона відбулося жеребкування самого престижного щорічного тенісного турніру в світі Вімблдону-2016, в якому візьмуть участь сім представників України, повідомляє Великий теніс України.

Україну представлять чотири тенісистки у жіночому турнірі, і три спортсмена - в чоловічому.

Еліна Світоліна, посіяна під 17-м номером, перший матч проведе проти представниці Великобританії Наомі Броді (84-а в світовому рейтингу). Цей матч відкриє рахунок в особистих протистояннях.

Леся Цуренко (№ 42) здобула непросту суперницю в особі власниці wild card Євгенії Родіної з Росії (102), яка нещодавно виграла турнір на кортах з трав'яним покриттям в Ілклі. В особистих протистояннях веде росіянка: 2-1. Останній матч між тенісистками пройшов у 2015 році у кваліфікації турніру в Сіднеї. Тоді українка здобула перемогу з рахунком 0:6, 6:3, 6:4.

Катерина Бондаренко (65) вже на старті зустрінеться з чемпіонкою турніру в голандському Хертогенбосі американкою Коко Вандевей (29). Єдиний матч між тенісистками відбувся в 2006 році на турнірі в Сан-Дієго. Тоді українка впевнено впоралася з американкою: 6:4, 6:2.

Катерина Козлова (97), що потрапила в основну сітку завдяки двом не реалізованим wild card від організаторів, зіграє з третьою сіяною полькою Агнешкою Радванською. Тенісистки вперше зіграють один проти одного.

У чоловічому турнірі Олександр Долгополов, який посіяний в Лондоні під 30-м номером, у першому раунді зіграє з Євгеном Донським (Росія, 79). У поточному сезоні українець обіграв росіянина на турнірі в Барселоні: 4-6 7-6(9) 6-4. У 2009-му році Донський святкував перемогу над Долгополовим на "челленджері" в Астані (6-2 7-6). Вже зараз відомо, що в разі вдалого старту Долгополова, в третьому колі його може чекати поєдинок з Роджером Федерером.

Ілля Марченко стартує матчем проти досвідченого француза Жюльєна Беннетто (75). Раніше тенісисти не зустрічалися.

Сергій Стаховський дізнається ім'я свого першого суперника після закінчення кваліфікаційного турніру.

Уїмблдонский турнір цього року пройде на знаменитих кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету з 27 червня по 10 липня.