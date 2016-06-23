Українка Костевич перемогла на етапі Кубка світу зі стрільби в Баку
19:25, 23 червня 2016Інше
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У столиці Азербайджану проходить четвертий етап Кубка світу з кульової та стендової стрільби.
issf-sports.org
Українка Олена Костевич у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 м виборола перемогу, повідомляє офіційний сайт змагань.
Олімпійська чемпіонка Афін-2004 зайняла 4-е місце в кваліфікації, а у фіналі змагань здобула перемогу з сумою 200,2 бали.
2-е місце посіла Анна Коракакі з Греції, яка поступилася українці 1,1 очка. Трійку призерів замкнула мексиканка Алехандра Завалу Васкес (175,9 бали).
У змаганнях серед чоловіків у стрільбі з пневматичної гвинтівки з дистанції 10 м перемогу здобув чех Філіп Непейчал (206,8).
Українець Олег Царьков у фінал не потрапив, зайнявши в кваліфікації 16-е місце.
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