Долгополов програв у чвертьфіналі тенісного турніру в Ноттінгемі

В Ноттінгемі (Великобританія) завершився матч 1/4 фіналу тенісного турніру "Aegon Nottingham Open" (категорія - ATP World Tour 250), в якому українець Олександр Долгополов поступився Жилю Мюллера з Люксембургу, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 3-6 4-6.

За перший сет тенісисти дісталися лише до двох брейкпоинтов, в одному з яких в шостому геймі Мюллер з другої спроби зробив брейк.

Інакше розвивалися події в наступній партії: Долгополов зумів вийти вперед вже зі старту (2-0), але відразу перевагу втратив. У наступних геймах на своїй подачі українець відіграє ще три брейк-поїнти, при цьому зачепитися за гейми суперника не вдається. Нарешті, Мюллер все-таки робить ще один брейк (5-4), а потім з другого матчболи здобуває перемогу.

Нагадаємо, що турнір у Ноттінгемі став першим для українця після Мастерса в Римі. Через паузи, пов'язані з травмою, Олександр був змушений пропустити Ролан Гаррос і початок трав'яного сезону.

На Уїмблдоні-2016, який стартує вже в найближчий понеділок, 27 червня, лідер українського тенісу буде посіяний під 30-м номером.