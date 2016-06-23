Найсильніший український тенісист Долгополов пропустить Олімпіаду в Ріо

Український тенісист Олександр Долгополов прийняв рішення відмовитися від поїздки в Бразилію, повідомляє SportArena з посиланням на Ubitennis.

«Олімпіада? Дуже шкода, але немає в мене планів туди їхати. Маю намір виступити в Атланті і Лос-Кабосі. Чув, що в Бразилії зараз ходить якийсь небезпечний вірус. Я вважаю за краще не ризикувати. Не хотів би додавати якийсь дивний вірус в список своїх хвороб, який і так довгий».

Відзначимо, що в даний момент Долгополов є 32-ю ракеткою світу в рейтингу АТР - краща позиція серед українців. Також в Топ-100 кращих гравців світу входять Ілля Марченко (86) і Сергій Стаховський (92).