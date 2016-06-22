Долгополов вийшов у чвертьфінал тенісного турніру в Ноттінгемі

Український тенісист Олександр Долгополов вийшов у 1/4 фіналу тенісного турніру в англійському Ноттінгемі "Aegon Nottingham Open" (категорія ATP World Tour 250), обігравши в матчі третього кола Френка Данцевича з Канади.

Гра завершилася з рахунком 6:3, 7:5 на користь українця.

На два брейка Долгополова у кожній партії суперник українця відповів лише одним.

В 1/4 фіналу Олександр зіграє з переможцем матчу між росіянином Михайлом Южним та Жілем Мюллером з Люксембургу, який відбудеться пізніше ввечері. Для Долгополова це вже п'ятий чвертьфінал у поточному сезоні. Раніше наш тенісист доходив до цієї стадії на турнірах в Сіднеї, Ріо-де-Жанейро, Акапулько і Барселоні.

У той же час, на жіночому турнірі в Істбурні (Англія) єдина перед сьогоднішнім днем в турнірній сітці представниця України Катерина Бондаренко програла Домініці Цибулковій зі Словаччини. Українка нав'язала суперниці боротьбу у першій партії, але програла на тай-брейку. А в другому сеті перевага суперниці вже було незаперечною - 6:7 (3:7), 3:6.

Таким чином, Долгополов став єдиним з представників України в 1/4 фіналу тенісних турнірів нинішнього тижня.