Рішення про участь спортсменів із РФ в Олімпіаді буде прийматися індивідуально - МОК

Про це заявив голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах. За його словами, аналогічна процедура чекає і атлетів з Кенії, передає РБК з посиланням на Reuters.

Запровадження особливих заходів обумовлено незадовільним станом антидопінгових агентств в обох країнах, що, як підкреслив президент МОК, викликає «дуже серйозні сумніви в презумпції невинуватості».

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Зазвичай олімпійська команда формується національними федераціями за результатами змагань. Потім спортсмени перевіряються на допінг у ході Олімпіади. За новими правилами всі російські спортсмени повинні будуть здати допінг-проби перед Іграми, щоб отримати дозвіл на участь.

У обмеженого числа російських легкоатлетів залишається шанс виступити в Бразилії, зазначив Бах. Він уточнив, що будь-який російський спортсмен зможе виступати за свою країну, якщо його виправдає IAAF або Міжнародний спортивний арбітраж.

Всі російські спортсмени, які допущені до участі в Олімпіаді, будуть виступати під російським прапором, підкреслив голова МОК. Він також пояснив, що спортсмени будуть вважатися членами Олімпійського комітету Росії (ОКР), а не національної федерації, пише Bloomberg. Він додав, що офіційні особи, запідозрені в причетності до використання допінгу, будуть позбавлені акредитації на Олімпіаді.

У п'ятницю, 17 червня, Міжнародна федерація легкої атлетики (IAAF) усунула від участі в Олімпіаді російських спортсменів, продовживши дискваліфікацію національної федерації за систематичне використання допінгу. МОК у вівторок підтримав це рішення.