Бондаренко обіграла росіянку Кузнецову у другому колі тенісного турніру в Істборні

В Істборні (Великобританія) завершився матч 2-го кола тенісного турніру Aegon International (категорія - Premier) в якому українка Катерина Бондаренко обіграла росіянку Світлану Кузнєцову в трьох партіях, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 2:6, 6:4, 7:5.

Критичний момент у цьому матчі був у десятому геймі вирішального третього сету, коли за рахунку 4:5 Бондаренко врятувала п'ять матчболов. А потім, зрівнявши рахунок, вона виграла ще два гейми поспіль і завершила матч на свою користь.

Інша українка Леся Цуренко у другому матчі дня поступилася Йоханні Конті з Великобританії, яка посіяна організаторами під 11-м номером - 6:7, 1:6.

У свою чергу, на чоловічому турнірі в Ноттінгемі "Aegon Nottingham Open" Олександр Долгополов обіграв Кайла Едмунда (Великобританія) 6-4 7-6 (5).

Лише в одному геймі за весь стартовий сет тенісисти дійшли до брейкпоинтов: за рахунку 2-2 Долгополов з другої спроби робить брейк. У другій партії і зовсім обійшлося без брейк-поїнтів. На тай-брейку Олександр з другого матчболи оформив вихід в наступний круг.

Ці турніри є заключним етапом підготовки до найпрестижнішого в світі Вімблдонського турніру, який у 2016-му році пройде в передмісті Лондоні з 27 червня по 10 липня.