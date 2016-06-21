Тенісистки Бондаренко та Цуренко вийшли у друге коло турніру в англійському Істборні

В Істбурні (Великобританія) відбулися матчі першого кола тенісного турніру Aegon International (категорія - Premier), в яких перемоги здобули українські тенісистки Катерина Бондаренко і Леся Цуренко, повідомляє Великий теніс України.

Бондаренко виграла у Юлії Путинцевої з Казахстану - 6:2, 4:6, 6:4.

У третьому геймі вирішальній партії Бондаренко скористалася єдиним брейк-поінтом в сеті і зуміла втримати відрив до кінця поєдинку. Пізніше сьогодні українка проведе матч другого кола проти Світлани Кузнєцової з Росії.

У свою чергу, Цуренко обіграла Чжан Шуай (Китай) - 6:1, 7:6.

Українка могла завершити матч набагато спокійніше, однак виграючи 5-2 у другій партії дозволила суперниці зрівняти рахунок. Тим не менше на тай-брейку Цуренко діяла впевнено і без проблем довела матч до перемоги.

У другому колі вона зіграє з 18-ю ракеткою світу, британської тенісисткою Йоханою Конто, яка посіяна в Істборні під 11-м номером. Цей матч також пройде сьогодні увечері.

Щільний графік выступів спортсменів в Исбруне - по два матчі в день - пов'язаний з погодними умовами. Матчі постійно перериваються чи переносяться через дощ.