Саміт МОК підтримав дискваліфікацію легкоатлетів з Росії, рішення по команді в цілому не прийнято

На зустрічі Міжнародного олімпійського комітету з керівниками провідних міжнародних спортивних федерацій у рамках Олімпійського саміту організації висловили повагу рішенням Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ) не допускати до участі в Олімпійських іграх 2016 року російську легкоатлетичну команду, повідомляє Спорт-Експрес.

Однак було підкреслено: саміт не може приймати остаточне рішення щодо цього питання.

Разом з тим , рішення про відсторонення від участі в Іграх на даний момент стосується тільки російських легкоатлетів , мови про інші 27 федерацій не йде; кожен спортсмен з країн , робота антидопінгової лабораторії якої викликала нарікання ВАДА , повинен пройти додаткову перевірку.

Нагадаємо, Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ) у п'ятницю залишила у силі накладену в листопаді 2015 року дискваліфікацію Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) за численні випадки вживання допінгу російськими спортсменами. Як зазначив глава ІААФ Себастьян Кое, ВФЛА, хоча і зробила значні кроки щодо боротьби з допінгом, не виконала ряд критеріїв, на основі яких приймалося рішення про відновлення членства.

Як наслідок всі російські легкоатлети відсторонені від міжнародних змагань, в тому числі від Олімпіади. Винятком можуть бути лише ті росіяни, які не були ніяк не причетні до російської антидопінгової системі і здавали свої допінг-проби за кордоном. Вони можуть виступити на Іграх під прапором МОК.

Сьогодні МОК повинен був обговорити варіант з відстороненням від Олімпіади всієї збірної Росії. Також на порядку денному стояло питання, чи заслуговують спортсмени індивідуального підходу або повинні нести колективну відповідальність за застосування допінгу.