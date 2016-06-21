Фехтувальниця Харлан завоювала бронзу чемпіонату Європи

У польському Торуні проходить чемпіонат Європи з фехтування, де першу нагороду в скарбничку збірної України принесла лідер жіночої збірної з фехтування на шаблях Ольга Харлан, яка завоювала бронзову медаль. Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

Лідер української збірної з фехтування на шаблях почала боротьбу за медалі в турі прямого вибування під першим номером у загальній класифікації. В 1/16 фіналу Ольга з легкістю виграла у Теодори Коунтора з Греції з рахунком 15:4, після переграла ще одну гречанку Вассілікі Вугіука – 15:13. В 1/4 фіналу українка зустрілася з однією з фавориток змагань – полькою Олександрою Соха. У напруженій боротьбі українці вдалося вирвати перемогу і вийти в півфінал чемпіонату Європи, завершивши поєдинок з рахунком 15:14.

За право боротися у фіналі найсильнішій українській шаблістці судилося фехтувати з росіянкою Софією Великою. Спочатку Софія взяла ініціативу на себе і вирвалася вперед. Ользі не просто було наздогнати суперницю, але українці вдалося зрівняти рахунок 11:11. На жаль, цього було замало для перемоги. Лідер російської збірної зуміла повернути собі перевагу і завдала чотири удари проти двох ударів від Ольги. Таким чином, Харлан поступилася Великій з рахунком 13:15 і завоювала «бронзу» чемпіонату.

Росіянка захистила титул чемпіонки Європи, взявши верх у фіналі над угоркою Анною Мартон (15:10).