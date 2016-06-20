Сім представників України зіграють в основній сітці Уїмблдонського турніру

В основній сітці чоловічого турніру Україну представлять - Олександр Долгополов, Ілля Марченко і Сергій Стаховський, повідомляє Великий теніс України.

У жіночій частині зіграють відразу чотири українські тенісистки - Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко і Катерина Козлова, яка дебютує в основній сітці Вімблдонського чемпіонату.

Зазначимо, що у парному турнірі заявлено разом Олександр Долгополов і Сергій Стаховський, які можуть вийти на корт разом вперше з 2013 року, а в жіночих змаганнях зіграють пари Ольга Савчук / Катерина Бондаренко, Надія Кіченок / Леся Цуренко, Еліна Світоліна / Місакі Дої (Японія) та Людмила Кіченок / Варвара Лепченко (США).

Уїмблдонський турнір-2016 відбудеться у передмісті Лондона з 27 червня по 10 липня.