У першу сотню оновленого рейтингу ATP потрапили три українських тенісиста
Перша ракетка країни Олександр Долгополов втратив одну позицію.
Україна зберегла трьох тенісистів в першій сотні рейтингу ATP, який був оновлений сьогодні, 20 червня.
Олександр Долгополов втратив одну позицію і тепер займає 32-е місце. Ілля Марченко опустився на дві позиції до 86-го місця, а Сергій Стаховський піднявся з 100-ї на 92-у позицію.
На вершині рейтингу змін немає - перше місце продовжує займати серб Новак Джоковіч, який виграв у червні "Ролан Гаррос".
Топ-10 тенісистів в рейтингу АТР виглядають так:
1 (1). Новак Джоковіч (Сербія) – 16950;
2 (2). Енді Маррей (Великобританія) – 8915;
3 (3). Роджер Федерер (Швейцарія) – 6425;
4 (4). Рафаель Надаль (Іспанія) – 5335;
5 (5). Стен Ваврінка (Швейцарія) – 5035;
6 (6). Кей Нішікорі (Японія) – 4155;
7 (9). Мілош Раоніч (Канада) – 3175;
8 (7). Домінік Тім (Австрія) – 3175;
9 (8). Томаш Бердих (Чехія) – 2950;
10 (10). Рішар Гаске (Франція) – 2905;
...32 (31). Олександр Долгополов (Україна) – 1260;
...86 (84). Ілля Марченко (Україна) – 679;
...92 (100). Сергій Стаховський (Україна) – 646.