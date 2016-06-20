У першу сотню оновленого рейтингу ATP потрапили три українських тенісиста

Україна зберегла трьох тенісистів в першій сотні рейтингу ATP, який був оновлений сьогодні, 20 червня.

Олександр Долгополов втратив одну позицію і тепер займає 32-е місце. Ілля Марченко опустився на дві позиції до 86-го місця, а Сергій Стаховський піднявся з 100-ї на 92-у позицію.

На вершині рейтингу змін немає - перше місце продовжує займати серб Новак Джоковіч, який виграв у червні "Ролан Гаррос".

Топ-10 тенісистів в рейтингу АТР виглядають так:

1 (1). Новак Джоковіч (Сербія) – 16950;

2 (2). Енді Маррей (Великобританія) – 8915;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцарія) – 6425;

4 (4). Рафаель Надаль (Іспанія) – 5335;

5 (5). Стен Ваврінка (Швейцарія) – 5035;

6 (6). Кей Нішікорі (Японія) – 4155;

7 (9). Мілош Раоніч (Канада) – 3175;

8 (7). Домінік Тім (Австрія) – 3175;

9 (8). Томаш Бердих (Чехія) – 2950;

10 (10). Рішар Гаске (Франція) – 2905;

...32 (31). Олександр Долгополов (Україна) – 1260;

...86 (84). Ілля Марченко (Україна) – 679;

...92 (100). Сергій Стаховський (Україна) – 646.