ЗМІ: збірну Росії можуть повністю усунути від участі в Олімпійських іграх

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Spiegel, передає РБК-Україна.

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"Після виключення російських легкоатлетів з літніх Олімпійських ігор у Ріо можуть зробити те ж саме з іншими російськими спортивними федераціями або всім російським Олімпійським комітетом", - пише видання.

Відзначено, що МОК розгляне всі ці варіанти, але остаточне рішення про порядок буде приймати його голова Томас Бах.

Як відомо, саміт Міжнародного олімпійського комітету відбудеться 21 червня в Лозанні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міжнародна федерація легкої атлетики залишила в силі санкції проти Росії і не допустила спортсменів країни до участі в Олімпійських іграх-2016.

Разом з тим, Рада Міжнародної федерації легкої атлетики на засіданні у Відні ухвалила рішення, що дозволяє спортсменам РФ, не замішаним у допінгових скандалах, взяти участь в Іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро, але не під прапором Росії.

Раніше збірна Росії з легкої атлетики була звинувачена в масове застосування спортсменами допінгу.