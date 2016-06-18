Гімнастка Різатдінова стала бронзовим призером чемпіонату Європи

В Холоні (Ізраїль) завершилися змагання чемпіонату Європи з художньої гімнастики в багатоборстві, де 3-е місце посіла українка Ганна Різатдінова, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка за чотири вправи набралла від суддів в сумі 75.299 бали.

Чемпіонкою Європи у цьому виді програми стала росіянка Яна Кудрявцева, срібним призером - її співвітчизниця Маргарита Мамун.

Ще одна українка Вікторія Мазур посіла підсумкове 16-е місце.

Багатоборство є єдиним видом в олімпійській програмі у солісток. Також у програму Ігор входять змагання в групах.

Чемпіонат Європи в Ізраїлі є останнім великим стартом для гімнасток перед початком Олімпіади, яка відбудеться в бразильському Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня.