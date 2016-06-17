Жіноча збірна України зі стрільби з лука завоювала ліцензію на Олімпіаду-2016 в Ріо

В Анталії (Туреччина) відбулися ліцензійні змагання зі стрільби з лука, де були розіграні путівки на Олімпійські ігри в Ріо-2016, повідомляє НОК України.

Жіноча збірна України в стрільбі з класичного лука у складі Лідії Сиченікової, Вероніки Марченко і Анастасії Павлової виборола право представляти Україну в Ріо-2016. На шляху до завоювання олімпійської ліцензії українки перемогли суперниць з Данії, США, Естонії та Італії.

За підсумками змагань в Туреччині, окрім жіночої збірної України, ліцензії вибороли команди Італії і Тайваню, у чоловіків – збірні Індонезії, Франції та Малайзії.

Як повідомляв УНІАН, Ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро відбудуться з 5 по 21 серпня. Це буде перша Олімпіада, яка відбудеться в Південній Америці.