Російських легкоатлетів не допустили до Олімпійських ігор-2016 - ЗМІ

Міжнародна федерація легкої атлетики залишила в силі санкції проти Росії і не допустила спортсменів країни до участі в Олімпійських іграх-2016, повідомляє кореспондент The Guardian у своєму Twitter.

"IAAF не буде скасовувати дискваліфікацію російських спортсменів напередодні Ріо-2016, тому що команда досі не відповідає міжнародним критеріям боротьби з допінгом", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, на сайті IAAF зазначається, що офіційне рішення з цього приводу буде оголошено за підсумками засідання організації сьогодні ввечері на прес-конференції у Відні, яка розпочнеться о 18.00 за київським часом.

Раніше збірна Росії з легкої атлетики була звинувачена в масовому застосування спортсменами допінгу.

IAAF усунув спортсменів Росії від усіх міжнародних змагань 15 листопада 2015 року.