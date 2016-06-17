Тенісист Надаль виступить на Олімпіаді в Ріо

Один з найкращих тенісистів світу, екс-перший номер світового рейтингу Рафаель Надаль виступить на Олімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро, повідомляє Асоціація тенісистів-професіоналів.

Разом з Надалем на турнірі в Ріо Іспанію представлять в чоловічому одиночному розряді Давид Феррер, Роберто Баутіста Агут, Альберт Рамос-Вінолас. У парному турнірі виступлять Надаль/Марк Лопес, Феррер/Баутіста-Агут.

У жіночих змаганнях Іспанію представлять Гарбіньє Мугуруса і Карла Саурес-Наварро. У парному турнірі - Мугуруса/Суарес-Наварро і Медіна-Гаррігес/Парра-Сантонья.

Як повідомляв УНІАН, літні Олімпійські ігри-2016 пройдуть у Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня.

Це буде перша в історії Олімпіада, яка відбудеться в Південній Америці.