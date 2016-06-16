НОК виділить стипендіїї провідним українським атлетам в зимових видах спорту перед Іграми-2018

Під час засідання Комісії НОК по роботі зі спортивними федераціями під головуванням Ігоря Гоцула за підсумками розгляду наданих пропозицій національними федераціями з олімпійських видів спорту відібрано кандидатів, які отримуватимуть додаткове фінансування з метою ефективної підготовки до найголовніших стартів чотирьохріччя, повідомляє прес-служба НОК України.

Національний олімпійський комітет України на чолі з Сергієм Бубкою вже зараз дбає про підготовку наших спортсменів, які захищатимуть честь країни на зимових XXIII Олімпійських ігор у корейському Пхьончхані у 2018 році.

У список стипендіатів увійшли: Варвинець Ірина, Джима Юлія, Дмитренко Христина, Жирний Олександр, Журавок Юлія, Меркушина Анастасія, Підручний Дмитро, Підгрушна Олена, Прима Артем, Семенов Сергій, Бєлкіна Надія, Труш Віталій - усі біатлон, Дукач Антон, Стецків Олена – обидва санний спорт, Гераскевич Владислав – скелетон, Абраменко Олександр, Полюк Ольга, Новосад Анастасія, Пуздерко Микола – усі фрістайл, Белінський Олександр – сноубординг, Назарова Олександра, Нікітін Максим, Паніот Ярослав, Павлов Іван, Хниченкова Анна, Оганесян Рената, Бардей Марк – ус і фігурне катання.

До даної програми увійшло 27 провідних спортсменів-зимників. Загальний обсяг стипендій, які виплачуватимуться з 1 листопада 2016 року до лютого 2018 року, складатиме 6 млн. грн.