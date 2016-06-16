Мельдоній був виявлений в 49 з 52 допінг-проб російських спортсменів - WADA

Про це повідомляється в звіті Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), опублікованому в середу, 15 червня, передає Дождь.

Усього за вказаний період російські спортсмени здали 2947 допінг-тестів: 1137 були взяті на змаганнях і 1810 — поза ними; 2142 проби були взяті у спортсменів з літніх видів спорту і 805 — із зимових.

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Мельдоний був знайдений в 49 пробах російських спортсменів. Також ще в одній пробі був виявлений мельдоний з туаміногептаном, ще в одного спортсмена знайшли станозол, і ще одна проба дала позитивний результат на нандролон.

WADA зазначає, що в 736 випадках агентству не вдалося провести тести на допінг з різних причин. У доповіді серед таких причин перераховуються неповна або неправильна інформація про місцезнаходження спортсменів, затримки з допуском на змагання, проведення змагань в закритих містах.

Також вказується, що спортсмени знімалися із змагань, на яких були присутні співробітники міжнародних антидопінгових агентств.

Як повідомляв УНІАН, голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах не виключив можливість відсторонення збірної Росії від Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро у випадку, якщо підтвердяться звинувачення в існуванні цілої "допінгової програми".