Світоліна залишила тенісний турнір у Бірмінгемі

Перша ракетка України програла іспанці Карлі Суарес Наварро.

Українська теннистка Еліна Світоліна залишила престижний турнір у Бірмінгемі AEGON Classic з призовим фондом у 843 тисячі доларів. У першому раунді перша ракетка країни в трьох сетах поступилася іспанці Карла Суарес Наварро - 5:7, 6:4, 5:7. Еліна Світоліна була єдиною представницею України на турнірі.

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