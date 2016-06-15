Світоліна залишила тенісний турнір у Бірмінгемі
18:34, 15 червня 2016Інше
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Перша ракетка України програла іспанці Карлі Суарес Наварро.
Світоліна поступилася у першому раунді AEGON Classic / sapronov-tennis.org
Українська теннистка Еліна Світоліна залишила престижний турнір у Бірмінгемі AEGON Classic з призовим фондом у 843 тисячі доларів.
У першому раунді перша ракетка країни в трьох сетах поступилася іспанці Карла Суарес Наварро - 5:7, 6:4, 5:7.
Еліна Світоліна була єдиною представницею України на турнірі.
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