Міжнародна федерація тенісу дискваліфікувала українського лікаря на 4 роки

Український лікар Олена Дорофєєва дискваліфікована Міжнародною федерацією тенісу (ITF) на чотири роки за те, що прописувала заборонену речовину українській тенісистці Катерині Козлової (98-й номер світового рейтингу на даний момент), повідомляє Тенісний портал України.

Трибунал ITF постановив, що Козлова, в минулому році відбула шестимісячну дискваліфікацію за вживання забороненого стимулянта діметілбутіламіна, брала його за вказівкою Дорофєєвої, яка прописала його під виглядом вітамінів.

У своєму рішенні трибунал підкреслив, що лікар, що працює в області спортивної медицини, «несе величезну відповідальність, особливо щодо молодих спортсменів». Козловій на момент виявлення у неї забороненої речовини було 20 років.