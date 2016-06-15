Міжнародна федерація тенісу дискваліфікувала українського лікаря на 4 роки
Олена Дорофєєва прописувала заборонену речовину українській тенісистці Катерині Козловій.
Український лікар Олена Дорофєєва дискваліфікована Міжнародною федерацією тенісу (ITF) на чотири роки за те, що прописувала заборонену речовину українській тенісистці Катерині Козлової (98-й номер світового рейтингу на даний момент), повідомляє Тенісний портал України.
Трибунал ITF постановив, що Козлова, в минулому році відбула шестимісячну дискваліфікацію за вживання забороненого стимулянта діметілбутіламіна, брала його за вказівкою Дорофєєвої, яка прописала його під виглядом вітамінів.
У своєму рішенні трибунал підкреслив, що лікар, що працює в області спортивної медицини, «несе величезну відповідальність, особливо щодо молодих спортсменів». Козловій на момент виявлення у неї забороненої речовини було 20 років.