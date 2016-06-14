Тенісистка Цуренко програла на турнірі в Бірмінгемі, Стаховський виграв в Галлє

В англійському Бірмінгемі і німецькому Галле проходять тенісні турніри на трав'яних кортах в рамках підготовки до найпрестижнішого Уїмблдонського тенісного турніра, де з перемоги стартував Сергій Стаховський, а Леся Цуренко поступилася вже у першому матчі.

42-а ракетка світу, 27-річна українська тенісистка Леся Цуренко програла переможниці кваліфікаційного турніру 28-річній болгарці Цвєтані Піронковій, що займає у світовому рейтингу 72-у позицію, з рахунком 4:6, 2:6. Матч тривав 1 годину 6 хвилин. Цуренко реалізувала три брейк-пойнта з п'яти, в той час як її суперниця шість з 13-ти. Обидві тенісистки виконали по одному ейсу, при цьому Леся зробила чотири подвійні помилки, а Цвєтана – одну. Тепер в їх очному протистоянні болгарка попереду - 4:1.

У свою чергу, 30-річний Сергій Стаховський, замикає світовий рейтинг топ-100, переграв у трьох сетах 60-ю ракетку світу, 23-річного американця Денису Кудлу з рахунком 7:5, 4:6, 6:3. Тенісисти грали 1 годину 52 хвилини. Стаховський взяв три подачі Кудли і не втримав дві своїх. На рахунку Сергія 19 ейсів при двох подвійних помилок проти десяти ейсів і однієї подвійної у суперника. Раніше тенісисти не зустрічалися.

А ось перша ракетка України Олександр Долгополов не зіграє на турнірі в Лондоні. Стало відомо, що українець знявся з турніру і його місце в основній сітці займе чех Іржі Весели. Долгополов отримав пошкодження в матчі проти Домініка Тіма на «Мастерсі» в Римі, після чого не зіграв жодного матчу і пропустив Ролан Гаррос. Як повідомив сам Олександр Долгополов, його все ще турбує старе пошкодження, але він розраховує зіграти на наступному тижні на турнірі в Ноттінгемі.