ITF дискваліфікувала українського лікаря через порушення антидопінгового законодавства

Про це повідомляє Радіо Свобода.

13 червня в ITF повідомили, що Олена Дорофеєва у 2014 робила ін’єкції речовини діметілбутіламіна, внесеного Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) у реєстр заборонених, українській тенісистці Катерині Козловій.

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Дорофєєва подавала клопотання про те, що звинувачення були висунуті незаконно, оскільки вона не потрапляє під визначення гравця чи допоміжного персоналу. Але її клопотання відхилили. У ITF вирішили призначити Дорофеєвій дискваліфікацію на 4 роки, починаючи з 1 травня цього року.

Тести на вживання допінгу 22-річною Катериною Козловою минулого року дали позитивний результат. Це стало підставою для дискваліфікації її від змагань на 6 місяців.

Козлова посідає 98-ме місце у рейтингу жіночої тенісної асоціації.