Плавець Говоров здобув дві перемоги на етапі престижної серії "Маре Нострум" в Барселоні

У Барселоні (Іспанія) завершився третій етап серії «Маре Нострум», де українець Андрій Говоров здобув дві перемоги, повідомляє прес-служба Федерації плавання України.

У плаванні на 50 м батерфляєм Говоров переміг з рекордом змагань – 23,16 секунди. Українець випередив Енріке Де Соузу Мартіньша з Бразилії на 0,40 секунди і росіянина Олександра Попкова – на 0,70.

Швидше за всіх Говоров також проплив 50 м вільним стилем і також з рекордом змагань – 21,61 секунди. Другим став британець Бенжамін Проуд (21,85), третім - бразилець Італо Дуарте (22,40).

Як повідомляв УНІАН, на першому і другому етапах «Маре Нострум» Говоров також переміг на 50 м вільним стилем і батерфляєм.

Дар'я Степанюк в Барселоні посіла шосте місце у плаванні на 50 м батерфляєм (26,89). Перемогла шведка Сара Сьострем (25,27). На дистанції 50 м вільним стилем Степанюк була десятою з результатом 25,54 секунди, а тріумфувала також Сара Сьострем (24,45).

Дмитро Оселедець на дистанції 200 м брасом зайняв 13-е місце, фінішувавши п'ятим у фіналі «Б» (2.15,98). Переможцем став німець Марко Кох (2.09,05). На дистанції 100 м брасом Оселедець завершив виступ у кваліфікації – 30-й (1.04,12). Переміг британець Адам Піті (59,07).