У Німеччині закликали МОК не допускати російських легкоатлетів до Олімпіади

Відкритий лист Клеменса Прокопа до глави МОК Томаса Баха було опубліковано в п'ятницю в журналі Spiegel, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами голови федерації, німецькі спортсмени були шоковані масштабом порушень із застосуванням допінгу російськими атлетами та звернулися до нього з проханням вжити заходів.

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"Останні дані показали, що принцип рівних змагальних можливостей не був дотриманий [...] Це означає, що були обмануті не тільки спортсмени, але і МОК, і були віддані олімпійські цінності", — йдеться в листі Прокопа Томасу Баху.

На думку автора листа, рішення може бути тільки одне - російські легкоатлети не повинні бути допущені до Ігор у Ріо-де-Жанейро.