Шарапову вигнали з Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету

Внаслідок дискваліфікації Марії Шарапової через вживання забороненої речовини, спортсменку виключили з Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету, повідомляє Isport з посиланням на The Telegraph.

Цей клуб найбільш відомий тим, що на його кортах проводиться Уїмблдонський турнір з тенісу - найпрестижніший у світі, найстарший з чотирьох турнірів Великого шолома і єдиний, що проводиться на трав'яних кортах.

Нагадаємо, що раніше з всесвітньо відомою тенісисткою розірвали контракти кілька серйозних компаній, також через дискваліфікацію.

Також відзначимо, що третя ракетка світу в чоловічому ATP-рейтингу швейцарець Роджер Федерер напередодні повністю підтримав подібне покарання для росіянки. "Шарапова приймала допінг, це однозначно", - сказав Федерер.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Міжнародна федерація тенісу дискваліфікувала росіянку Шарапову на два роки за застосування допінгу. Відлік дискваліфікації йде з 26 січня 2016 року. Саме в цей день спортсменка здала допінг-тест під час Відкритого чемпіонату Австралії, за результатами якого в організмі росіянки були виявлені сліди забороненого препарату "милдроната".

7 березня Шарапова оголосила, що провалила допінг-тест на мельдоний, заборонений Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА) з 1 січня 2016 року. 12 березня Міжнародна федерація тенісу тимчасово відсторонила спортсменку від змагань.