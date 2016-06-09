Російський міністр спорту причетний до приховування інформації про допінг - ARD

Німецький телеканал ARD 8 червня продемонстрував фільм-розслідування про допінг у російському спорті, в якому зокрема йдеться про причетність міністра спорту Росії Віталія Мутка до приховування позитивних проб російських спортсменів, повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, журналісти наводять листування двох росіян, які обговорюють виявлення допінгу в пробі неназваного гравця футбольного клубу «Краснодар» в 2014 році. Учасники листування домовляються звернутися за інструкціями до «ВЛ» (як заявляють журналісти, це ініціали Віталія Леонтійовича Мутка), і ніхто з гравців «Краснодара» в результаті не був дискваліфікований.

Автори фільму вважають, що Мутко міг знати про застосування спортсменами допінгу не лише на рівні футбольної Прем’єр-ліги, а й на Олімпійських іграх, і міг допомагати приховувати цю інформацію.

Крім того, російський міністр спорту і його радник, як заявляють у фільмі, впливали на президента Всесвітньої антидопінгової асоціації для припинення розслідування по допінгу щодо Росії.

Колишній голова московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков заявив, що російські легкоатлети, які попалися на допінгу, могли відкупитися від дискваліфікації за 500 тисяч доларів, які потім надходили до Міжнародної федерації легкоатлетичних асоціацій.

Після виходу анонсу фільму ARD 8 червня Віталій Мутко заявив, що завданням авторів стало бажання «очорнити Росію» і «кинути тінь» на цю країну. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підкреслив, що в Кремлі до цього ставитимуться «як до абсолютного наклепу», доти, поки не почують «якихось зрозумілих доказів або підтверджень».

Вперше ARD випустив фільм про допінг у російському спорті в грудні 2014 року. Після його виходу Комісія Всесвітнього антидопінгового агентства провела власне розслідування і виявила систематичні порушення, пов’язані із застосуванням заборонених препаратів російськими спортсменами при активній підтримці тренерів і чиновників.

Росія була відсторонена від змагань під егідою Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. У середині травня президент Міжнародного Олімпійського комітету Томас Бах допустив можливість відсторонення всієї російської збірної від участі в Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро через допінговий скандал.