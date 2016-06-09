Стаховський не зміг вийти до чвертьфіналу престижного тенісного турніру в Штутгарті
14:50, 09 червня 2016Інше
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У матчі другого раунду український тенісист програв росіянину Міхаїлу Южному.
Стаховський програв росіянину Південного / prosport.tsn.ua
Український тенісист Сергій Стаховський не зміг пробитися до чвертьфіналу престижного турніру в Штутгарті "Mercedes Cup", призовий фонд якого становить 606 525 євро.
У матчі другого раунду українець у двох сетах поступився росіянину Міхаїлу Южному - 3:6, 6:7.
Ще один представник України на турнірі Ілля Марченко вибув зі змагань в першому раунді, програвши австралійцю Сему Гроту.
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