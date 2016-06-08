Російську тенісистку Шарапову дискваліфікували за допінг на два роки

Міжнародна федерація тенісу дискваліфікувала росіянку Марію Шарапову на два роки за застосування допінгу, повідомляє офіційний сайт ITF.

Відлік дискваліфікації йде з 26 січня 2016 року.

Саме в цей день спортсменка здала допінг-тест під час Відкритого чемпіонату Австралії, за результатами якого в організмі росіянки були виявлені сліди забороненого препарату "милдроната".

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Марія Шарапова оголосила, що провалила допінг-тест на мельдоний, заборонений Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА) з 1 січня 2016 року. 12 березня Міжнародна федерація тенісу тимчасово відсторонила спортсменку від змагань.

Незабаром стало відомо, що у вживанні мельдонію було викрито кілька десятків спортсменів з пострадянського простору. В тому числі, атлети з України.

У квітні ВАДА назвала допустимим зміст у допінг-пробі, зданої до 1 березня, менше 1 мікрограма мельдонію.