Олімпійська чемпіонка Лондона-2012 Шемякіна: "Дуже продуктивно пройшов олімпійський цикл до Ріо"

Чемпіонка Олімпійських ігор-2012 у фехтуванні на шпагах Яна Шемякіна розповіла про підготовку до нових Ігор, які розпочнуться менш ніж за два місяці в бразильському Ріо-де-Жанейро.

"Дуже продуктивно пройшов цей олімпійський цикл. Зокрема, в минулому році наша команда вперше за 17 років виграла медаль чемпіонату світу в жіночій шпазі. Я дуже рада за всю нашу команду. Крім того, я завоювала бронзу в особистій першості роком раніше, на ЧС в Казані. Зараз у нас в розпалі підготовка. Залишилося зовсім трохи. Головне - не перегоріти. Тому намагаюся спокійно ставитися до тренувального процесу. Ось навіть знаходжу час для того, щоб ближче познайомитися з бразильської кухнею", - відзначила чемпіонка.

Як повідомляв УНІАН, літні Олімпійські ігри в Бразилії пройдуть з 5 по 21 серпня.