Бубка напередодні Ігор у Ріо: "Міжнародні організації виділили Україні 20 мільйонів гривень"

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка розповів про хід підготовки до майбутніх Ігор в Ріо, а також про фінансову допомогу від міжнародних організацій, яку отримала Україна, повідомляє XSPORT.

«Чим ближче підходять Ігри, тим більше думки спрямовані на те, як забезпечити підготовку і, що необхідно вирішити в ці останні дні, щоб у спортсменів не було ніяких проблем. Це дуже важливо, тому що у спортсменів вся концентрація повинна бути тільки на результаті. А ми, як люди, які все це забезпечують, повинні зробити так, щоб ці дрібниці ні в якому разі не позначилось на підготовці спортсменів», - зазначає Сергій Назарович.

«В цілому, на сьогоднішній день, всі питання вже вирішені. Коли виникає питання з інвентарем, ми його закриваємо. Є розуміння і підтримка Міжнародного олімпійського Комітету, Європейського олімпійського Комітету та Асоціації олімпійських Комітетів, тому що останні два роки були непростими для нас, і природно фінансові питання у нас виникали. І ми зуміли отримати, як ніколи, серйозну фінансову підтримку від цих спортивних інститутів на суму близько 20 мільйонів гривень. Це дало нам можливість вирішити питання і щодо тренувальних зборів, коли вони виникали, і по виступу наших збірних, коли їм потрібно було завойовувати ліцензії і відбиратися на Олімпійські ігри. Ця підтримка безперечно дуже сильно нас зміцнила, і ці нюанси і труднощі, які виникали, ми змогли закривати аж до придбання додаткового інвентарю», - зазначив Бубка.

«МОК відправив дуже багатьох своїх фахівців і співробітників в Ріо, і вони працюють разом з оргкомітетом. Я впевнений, що це буде великий, грандіозний спортивний олімпійський карнавал, який порадує і спортсменів і мільярди глядачів, які чекають Ігри і хочуть побачити кращих з кращих. Ми вболіваємо, переживаємо і хочемо, щоб наші українські спортсмени, як можна більше радували нас, щоб ми бачили прапори і чули гімн нашої України», - підсумував президент НОК.

Як повідомляв УНІАН, літні Олімпійські ігри-2016 відбудуться в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) з 5 по 21 серпня.