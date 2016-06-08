Українка Анна Ушеніна виграла чемпіонат Європи із шахів серед жінок

Президент України Петро Порошенко привітав шахістку Анну Ушеніну з перемогою на чемпіонаті Європи, передає УНІАН.

«Українка Анна Ушеніна стала чемпіонкою Європи з шахів! Щиро радіємо та вітаємо!», - написав Порошенко у Facebook.

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Досить скромно почавши змагання (плюс 1 після перших чотирьох турів), вона показала в наступних 5-ти турах стовідсотковий результат і вийшла в лідери, повідомляє ТСН.

Спокійно відфіксувавши в останніх двох турах нічиї, українка завершила чемпіонат із 8,5 очками з 11. І хоча, в останньому турі іспанка Сабріна Вега, наздогнала нашу шахістку, але перевага Ані майже за всіма додатковими показниками забезпечила їй звання чемпіонки Європи.

Третє місце з 8 очками посіла Антоанета Стефанова з Болгарії, яка випередила за додатковими показниками вірменку Лілі Мкртчян.