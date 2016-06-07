Російська спортсменка про допінг: "Як ще ми можемо досягати високих результатів?"

Колишня російська легкоатлетка Татьяна Фірова заявила, що без застосування допінгу сучасним спортсменам складно домогтися високих результатів на змаганнях. Про це повідомляє Sky News.

"Звичайно, бюрократична система також відповідальна за ситуацію з допінгом. Ми спортсмени, і ми повинні слідувати правилам, які дає нам ця система. Звичайна людина може приймати заборонені препарати, якщо хоче. Чому спортсмени не можуть робити так само? Як ще ми можемо досягати високих результатів?", - заявила Фірова.

У травні нинішнього року Фірова опинилась в списку 14 спортсменів, чиї допінг-проби на Олімпіаді-2008 в Пекіні дали позитивний результат після повторної перевірки. У Китаї бігунка виграла срібло в естафеті 4 по 400 метрів. Також вона ставала чемпіонкою на Олімпіадах 2004-го і 2012-го року.

Після того, як Фірову викрили у вживанні допінгу, вона вирішила завершити кар'єру.

На даний момент через систематичне застосування росіянами заборонених речовин спортсмени цієї країни відсторонені від всіх офіційних міжнародних змагань.