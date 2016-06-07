Українки завоювали три медалі легкоатлетичного турніру у Швейцарії

Ольга Ляхова фінішувала другою на 800-метрівці / xsport.ua

У Беллінцоні (Швейцарія) відбулися міжнародні легкоатлетичні змагання Gala dei Castelli, де призерами турніру стали українські спортсменки, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Ольга Ляхова цього сезону вже стартувала на дистанціях 400 і 800 метрів за клуб. У Швейцарії їй вдалося поліпшити свій найкращий результат сезону. 2.00,32 хв дозволили їй стати другою з бігу на 800 метрів.

Найкращий результат сезону поліпшила й Анастасія Ткачук. 3 червня в Уельві (Швеція) вона пробігла 800 метрів за 2.02,33 хв, а у Швейцарії показала вже 2.01,59 хв і з цим часом була восьмою. Перемогла полька Ангеліка Ціхоцька (1.59,97).

Наталія Погребняк фінішувала другою з бігу на 100 метрів. Дистанцію вона пробігла за 11,26 с. Швидше це зробила лише болгарка Івет Лалова (11,20).

Ще одне друге місце в активі Анни Тітімець. 400-метрівку з бар’єрами вона подолала за 56,36 с. Перемогла Леа Шпрунгер зі Швейцарії (55,83 с).

Українець Микола Нижник фінішував восьмим з бігу на 5000 метрів (13.42,84 хв). Переміг кенієць Корнеліус Кангого (13.12,54).

Відразу дві українки виступали у секторі для стрибків у довжину. Анна Луньова стала шостою (6,26 м). Двома сантиметрами їй поступилася Христина Гришутіна. Вона сьома. Перемогла американка Бріттні Ріс (7,04 м).