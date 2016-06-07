WADA призупинило акредитацію антидопінгової лабораторії в Мадриді

Про це йдеться в заяві WADA, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як підкреслюється в заяві агентства, це рішення є прямим наслідком більш ранньої постанови про те, що іспанське національне антидопінгове агентство не відповідає стандартам організації.

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"Припинення акредитації вступає в силу негайно, лабораторії заборонено брати участь у будь-якій антидопінгової роботі, що має відношення до WADA, включаючи аналіз сечі і крові", - йдеться в заяві.

У той же час, підкреслили в агентстві, друга офіційно акредитована WADA іспанська лабораторія, в Барселоні, акредитацію зберегла.

Раніше УНІАН повідомляв, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) анулювала акредитацію Московської антидопінгової лабораторії. Дане рішення ухвалене через невідповідність Міжнародному стандарту для лабораторій (ISL) і пов'язаними з ним технічними документами.