Федерер знову готовий брати участь у тенісних турнірах

Третя ракетка світу Роджер Федерер готовий повернутися на тенісний корт після травми спини, яка не дозволила йому взяти участь в турнірі "Ролан Гаррос". Про це повідомляє офіційний сайт ATP World Tour.

За словами 34-річного тенісиста, він повернеться на корт під час турніру в Штутгарті Mercedes Cup, який стартує сьогодні, 6 червня, і триватиме шість днів.

"Я відчуваю себе набагато краще. Останні три тижні були хорошими, моя спина знову в порядку, і я відчуваю себе набагато сильнішим", - сказав швейцарець.

Відзначається, що минулий "Ролан Гаррос" став першим для Федерера, який він пропустив з 1998-го року. Тим не менш, знаменитий тенісист вважає, що прийняв правильне рішення не брати участь в турнірі у Франції.

"Мені краще дивитися вперед у майбутнє - другу частину сезону, другу частину життя. Я не хочу терпіти невдачу за невдачею, травмуючи себе далі. Озираючись назад, можу сказати, що не брати участь в "Ролан Гаррос" було виключно вірним рішенням", - вважає Федерер.

Нагадаємо, Роджер Федерер є одним з найкращих тенісистів за всю історію гри. Він є рекордсменом за кількістю перемог на турнірах серії Grand Slam.

Як повідомляв УНІАН, чемпіоном "Ролан Гаррос" вперше у своїй кар'єрі став серб Новак Джокович.