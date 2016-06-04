Іспанка Мугуруса обіграла Вільямс у фіналі "Ролан Гаррос"
18:19, 04 червня 2016Інше
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Матч завершився перемогою 4-ї ракетки світу в двох сетах.
Reuters
В Парижі завершився фінальний матч Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому іспанка Гарбіньє Мугуруса обіграла лідера світового рейтингу американку Серену Вільямс, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився у двох сетах з рахунком 7:5, 6:4.
Іспанка зуміла битися на рівних з лідером світового рейтингу в першій партії до рахунку 5:5. А в самій кінцівці здригнулася вже Вільямс, яка дозволила суперниці зробити брейк і програла два гейми поспіль - 5:7. А вже в першому геймі другого сету Мугуруса зробив другий брейк поспіль і надалі зуміла втримати перевагу в два очки до кінця зустрічі.
22-річна іспанка вперше в кар'єрі виграла турнір із серії "Великого шолома".
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