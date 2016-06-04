Іспанка Мугуруса обіграла Вільямс у фіналі "Ролан Гаррос"

В Парижі завершився фінальний матч Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому іспанка Гарбіньє Мугуруса обіграла лідера світового рейтингу американку Серену Вільямс, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився у двох сетах з рахунком 7:5, 6:4.

Іспанка зуміла битися на рівних з лідером світового рейтингу в першій партії до рахунку 5:5. А в самій кінцівці здригнулася вже Вільямс, яка дозволила суперниці зробити брейк і програла два гейми поспіль - 5:7. А вже в першому геймі другого сету Мугуруса зробив другий брейк поспіль і надалі зуміла втримати перевагу в два очки до кінця зустрічі.

22-річна іспанка вперше в кар'єрі виграла турнір із серії "Великого шолома".