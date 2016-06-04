У Києві відзначили Олімпійський день

Сьогодні на головній спортивній арені країни – НСК «Олімпійський», відбувся традиційний Олімпійський день, який щороку проходить майже в 200 країнах світу з нагоди дня створення Міжнародного Олімпійського Комітету.

Цьогорічне спортивне родинне свято проходило під гаслом «Олімпійський день на шляху до Ріо» і присвячений найголовнішій світовій події року – Іграм XXXI Олімпіади в бразильському Ріо-де-Жанейро.

Активними учасниками Олімпійського дня стали наші уславлені олімпійці: Сергій Бубка, Валерій Борзов, Григорій Крісс, Яна Шемякіна, Олексій Торохтій, Олена Костевич, Вадим Гутцайт, Олена Акопян, Олена Говорова, Вікторія Терещук, Ілля Кваша, Аліна Махиня, Дмитро Міхай, Артем Морозов, Олександр Надтока, Іван Довгодько, Павло Тимощенко, Юлія Прокопчук, Олександр Горшковозов, Дарина Зевіна, Роман Гонтюк, Марія Хлян, Яна Дяченко, Вероніка Івасюк та інші.

До видатних спортсменів приєдналися й представники шоу-бізнесу та зіркові ведучі: Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян, Маша Єфросиніна, Амадор Лопес і шоу-балет «RUMBERO'S», Оксана Гутцайт, Олександр Андросов й інші прихильники здорового способу життя.

Усі бажаючі мали прекрасну можливість поспілкуватися з відомими особистостями, взяти автограф та зробити пам'ятне фото в спеціальній селфі-зоні.

Вітаючи гостей та учасників Олімпійського дня президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка відзначив: «Олімпійський день дає можливість кожному розділити унікальні та універсальні олімпійські цінності, зробити крок на зустріч здоровому способу життя та відчути себе справжнім олімпійцем».

Олімпійський день не обійшовся вже без традиційного забігу. Всі учасники разом з гостями свята подолали 1000 метрів по легкоатлетичним доріжкам стадіону зі славною олімпійською історією (у 1980 році НСК «Олімпійський» приймав олімпійські змагання з футболу і тут палав олімпійський вогонь Ігор-1980).

А перед забігом на всіх учасників Олімпійського дня чекала оновлена «Розминка з олімпійцями» під бразильські мотиви від призерки Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анни Безсонової, яку виконала олімпійська група підтримки «RED FOXES» під керівництвом учасниці Олімпійських ігор з художньої гімнастики Віри Передерій.

Окрім цього для гостей свята працювали різноманітні майданчики: з академічного веслування, волейболу, батуту, батику, петанку, гольфу, парусного спорту, фехтування, Uni-fit, капоейра, а також «Спорт для всіх», «Олімпійська академія України».

Вже традиційно всі учасники забігу та переможці різноманітних вікторин, конкурсів, яких було тисячі, отримали пам'ятні подарунки від НОК.

«Олімпійський день на шляху до Ріо-де-Жанейро» в столиці дав старт іншим містам України. Свято спорту крокуватиме всією країною – її найменшими містечками та мегаполісами, де його відзначатимуть пробігами, спортивними змаганнями, творчими конкурсами та вікторинами на олімпійську тематику.