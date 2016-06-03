Визначилися фіналісти тенісного "Ролан Гаррос"

У Парижі завершилися півфіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, де, зокрема, у фінал вийшли лідери світового рейтингу - Новак Джокович і Серена Вільямс.

У жіночих півфіналах Вільямс мала серйозний опір з боку голландки Кікі Бертенс, яка займає в рейтингу WTA лише 58-е місце. Доля першої партії і взагалі була вирішена на тай-брейку, а в другій американка все-таки зуміла зробити "зайвий" брейк - 7:6 (9:7), 6:4.

Суперницею Вільямс по фіналу стане іспанка Ґарбіна Мугуруза, яка куди більш легко здолала Саманту Стосур з Австралії - 6:2, 6:4.

У чоловічому турнірі Джокович у півфіналі грав з Домініком Тімом з Австрії (15-я ракетка світу) і не мав проблем, здобувши впевнену перемогу в трьох партіях - 6:2, 6:1, 6:4.

У свою чергу, британець Енді Маррей у грі зі Станісласом Ваврінкою програв третій сет, але решту провів переконливо - 6:4, 6:2, 4:6, 6:2.

Фінальні матчі турніру на кортах "Ролан Гаррос" у Парижі пройдуть 4-5 травня.