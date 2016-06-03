В Україні відбувся XI турнір Міжнародної Футбольної Ліги для людей з обмеженими можливостями Seni Cup 2016

Вже більше ніж 10 років турнір відбувається в Україні, залучаючи вихованців психоневрологічних інтернатів та дитячих будинків до занять спортом, надаючи можливість участі у міжнародних футбольних змаганнях. У 2016 році в футбольному турнірі, який проходить за всіма правилами FIFA із командою суддів від Федерації футболу м. Києва, візьмуть участь 12 команд із психоневрологічних та дитячих будинків-інтернатів зі всієї України. Команда-переможець українського відбіркового турніру поїде у липні на міжнародний фінал у Польщу, де зустрінуться команди із 10 європейських країн!

Перед офіційним відкриттям турніру 2 червня була проведена прес-конференція, на якій генеральний директор компанії «Белла-Трейд», організатора турніру Seni Cup 2016, Міхал Вишневські відмітив: «Участь українських команд у Seni Cup надає нашим спортсменам можливість відчути себе професійними футболістами, повірити у власні сили та відвідати міжнародний фінал у Європі. Хочу відмітити, що кожен рік наші команди показують дуже якісну та красиву гру. У минулому році саме українська команда стала переможцем міжнародного фіналу у Польщі! Компанія «Белла-Трейд» буде й надалі реалізовувати цей дуже важливий соціальний проект».

На прес-конференції також виступили Посол Республіки Польща в Україні Генрик Літвін, заступник міністра соціальної політики України Віталій Мущинін та генеральний директор СК «PZU Україна Страхування життя» Збігнєв Шолига. Слова підтримки учасникам турніру сказали народна артистка України Наталя Бучинська, виконавчий директор Асоціації футболу інвалідів України Олександр Остапа, керівник відділу маркетингу компанії «Мікон-трейд», ТМ Globex, Євген Коршиков, голова правління ГО «Українські правозахисні ініціативи» Володимир Темченко.

На святковому концерті, присвяченому відкриттю турніру, виступила народна артистка України Наталя Бучинська та дитячі танцювальні колективи «Ера творості». Наприкінці церемонії відкриття турніру команди відпустили у небо більш ніж 500 повітряних кульок-бажань Seni Cup. Після цього учасники поласували святковим тортом Seni Cup, пригощаннями від McDonalds, солодощами від КК «АВК» та напоями від ТМ «Моршинська».

2 та 3 червня пройшли турнірні ігри серед 12 команд будинків-інтернатів України. Півгодинні міні-матчи оцінювали професійні судді Федерації футболу м. Києва. Відбулось 16 ігор, команди забили 91 гол. Команда-переможець турніру – Шевченківський дитячий будинок-інтернат (Харківська обл.) та команда Артемівського психоневрологічного інтернату (Донецька обл.) – вибір організаторів, їдуть на міжнародний фінал Seni Cup до м.Торунь, Польща, який відбудеться 6-8 липня 2016 р. Партнер турніру – Федерація футболу України – подарувала командам, які будуть захищати честь країни на міжнародному фіналі у Польщі, комплекти футбольної форми збірної команди України.

3 червня відбулось нагородження переможців та кращих гравців турніру Seni Cup 2016. Переможцями стала команда Шевченківського дитячого будинку-інтернату (Харківська обл.). Друге місце зайняла команда Стрижавського дитячого будинку-інтернату Вінницької області. Третє місто посіла команда зі Смілянського дитячого будинку-інтернату Черкаської області. Кожна із команд-учасників турніру отримала у подарунок почесні грамоти, медалі, кубки від організаторів та подарунки від партнерів турніру ГО «Українські правозахисні ініціативи», а три команди-переможці турніру отримали у подарунок планшети від електронно-інноваційоного партнера турніру - ТМ Globex (Globex Х10, Globex Х8 та Globex Z7).

Подарунки від партнера турніру ТМ Globex – смартфони Globex GU5011B були вручені також самим активним учасникам турніру. Кращим нападником турніру Seni Cup 2016 став Володимир Колій з команди Шевченківського дитячого будинку-інтернату (Харківська обл.), який забив 27 м’ячів. Кращим воротарем став Валерій Тихович із Магальского дитячого будинку-інтернату (Чернівецька обл.), а кращим захисником турніру став Іван Лут з команди Стрижавського дитячого будинку-інтернату (Вінницька обл.). «У цьому році ТМ Globex уперше стала партнером футбольного турніру Seni Cup 2016, тому що цей турнір має велике значення для всіх нас! Це не просто соціальний проект, це ще одна можливість донести суспільству, що люди з обмеженими можливостями також ж спортивні, активні та цілеспрямовані, як і ми з вами. Дякуємо організаторам, що із року в рік вони реалізують прості мрії цих незвичайних людей!», - прокоментував участь ТМ Globex у турнірі керівник відділу маркетингу компанії «Мікон-трейд» Євген Коршиков.

Свої подарунки вручили переможцям і медіа-партнери турніру: підписку на журнал «Фокус», підписку на газету «Сегодня» та комплекти від газети «День»: фотоальбом з кращими фотороботами фотовиставок, альбом карикатур та нову книгу бібліотеки газети «День» – «Катастрофа і тріумф. Історії українських героїв».

Організатор турніру – компанія «Белла-Трейд», офіційний імпортер продукції TM Seni в Україну. Турнір проходить за підтримки Міністерства соціальної політики України, Посольства Республіки Польща в Україні, Федерації футболу України, Федерації футболу м. Києва та компанії TZMO SA.

Партнери турніру: ФК «Динамо» (Київ), ТМ Globex, ПАТ «СК «ПЗУ Україна», McDonalds, ТМ «Моршинська», ТМ «АВК».

Медіа-партнери турніру: газета «День», журнал «Фокус», «Сегодня-мультимедіа».

Головна мета турніру - допомогти людям з обмеженими розумовими та фізичними можливостями адаптуватись у громадському середовищі та стати повноцінними учасниками суспільства. Допоміжна задача турніру – популяризація спорту серед вихованців психоневрологічних інтернатів України, бо саме спорт надає волю до перемоги та дарує позитивні емоції!

«Seni Cup» дарує промінчик щастя і надії!

Довідка: Історія турніру «Seni Cup» почалася 15 років тому в Польщі. Зараз ці змагання проводяться у таких країнах як: Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Німеччина, Росія, Латвія, Литва, Білорусь та Україна. Турнір «Seni Cup» проводиться за всіма правилами FIFA з професійною суддівською оцінкою матчів та є чудовою можливістю для участі в спортивних іграх людей з особливими потребами і стимулювання фізичного розвитку у молодих людей, що проживають у психоневрологічних інтернатах.