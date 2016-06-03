МОК назвав імена спортсменів-учасників Ігор у Ріо з команди біженців

В команду входять п'ять спортсменів з Південного Судану, двоє з Сирії, двоє з Демократичної Республіки Конго і один з Ефіопії, повідомляє ВВС.

Ці спортсмени утворюють окрему команду - першу в історії Олімпійських ігор. Вони візьмуть участь у змаганнях з плавання, дзюдо і ряді інших дисциплін.

Команда візьме участь у церемонії відкриття Олімпіади і буде виступати під Олімпійським прапором.

У разі, якщо хтось із цих спортсменів завоює золото, на церемонії нагородження буде виконаний олімпійський гімн.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро повинні відбутися з 5 по 21 серпня 2016 року. Це будуть перші Олімпійські ігри, які проведуть в Південній Америці.