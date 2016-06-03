МОК назвав імена спортсменів-учасників Ігор у Ріо з команди біженців
17:03, 03 червня 2016Інше
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У Міжнародному Олімпійському комітеті назвали імена 10 спортсменів-біженців, які будуть змагатися на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро в серпні.
Команда біженців виступить вперше в історії Олімпійських ігор / rio2016.com
В команду входять п'ять спортсменів з Південного Судану, двоє з Сирії, двоє з Демократичної Республіки Конго і один з Ефіопії, повідомляє ВВС.
Ці спортсмени утворюють окрему команду - першу в історії Олімпійських ігор. Вони візьмуть участь у змаганнях з плавання, дзюдо і ряді інших дисциплін.
Команда візьме участь у церемонії відкриття Олімпіади і буде виступати під Олімпійським прапором.
У разі, якщо хтось із цих спортсменів завоює золото, на церемонії нагородження буде виконаний олімпійський гімн.
Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро повинні відбутися з 5 по 21 серпня 2016 року. Це будуть перші Олімпійські ігри, які проведуть в Південній Америці.
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