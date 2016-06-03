Жіноча збірна з велоспорту отримала дві ліцензії на Олімпіаду за підсумками Race Horizon Park

Перші в історії України жіночі велогонки міжнародного рівня в рамках Race Horizon Park 2016 (Київ, 27–29 травня) дали змогу українським спортсменкам заробити дві ліцензії на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро, повідомляє прес-служба Федерації велосипедного спорту України з посиланням на Міжнародний союз велосипедистів (UCI).

Перша професійна жіноча групова велогонка Horizon Park Women Challenge відбулась у суботу, 28 травня й увесь подіум підкорили українки. 1-е місце посіла Тетяна Рябченко (збірна України), 2 місце — Ірина Семенова (Миколаївська область, Україна), 3 місце — Ганна Соловей (Збірна України).

Друга міжнародна жіноча гонка VR Women ITT відбулась у неділю, 29 травня, за Києвом на дистанції від с. Сухолуччя до смт Димер у Вишгородському районі по трасі, яка вважається найшвидшою в Україні. У цій гонці професійні спортсменки змагалися в індивідуальній гонці на час. На деяких ділянках траси швидкість велосипедисток досягала 50 км/год. Усі три призові місця також вибороли українки з національної збірної: 1 місце — Валерія Кононенко (час - 0:27:07), 2 місце — Тетяна Рябченко (0:27:14), 3 місце — Ганна Соловей (0:27:21).

«Перші міжнародні професійні змагання серед жінок дали унікальну можливість підвищити рейтинг України у відборі на Олімпіаду для жіночої збірної. Ми пишаємося нашими спортсменками, які використали цю нагоду і здобули для країни ще дві путівки на Олімпіаду. Хто саме поїде захищати честь України на Олімпійських іграх визначиться на Чемпіонаті України з велоспорту на шосе, який пройде в червні в Буковелі», — пояснює голова організаційного комітету велогонки Race Horizon Park і президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко.

Обидві одноденні шосейні гонки для жінок, які пройшли в рамках Race Horizon Park 2016, отримали в календарі Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) категорію 1.2 Жінки.Еліта. Головним суддею жіночих гонок в Україні Міжнародний союз велосипедистів (UCI) призначив міжнародного комісара з Бельгії Юргена Дірейкере.