Українські гандболістки зберігають мінімальні шанси на вихід на Євро

Згідно з форматом турніру у фінальну стадію чемпіонату Європи, який пройде в грудні у Швеції, виходять перші дві команди з кожної групи, а також краща команда, яка посіла третю позицію, повідомляє SportArena.

Ситуація в групі 2 перед заключним туром виглядає наступним чином: Сербія (9 очок) і Чехія (7 очок) вже гарантували собі путівку на Євро, Україна (4 очки) має примарну можливість на поїздку до Швеції, а Італія (0 очок) вже давно позбулася шансів на вихід у вирішальну частину континентального форуму. Таким чином, єдиним способом, при якому Україна може кваліфікуватися на Євро, залишається квота «кращої третьої команди».

Після чотирьох зіграних турів саме українська команда була головним претендентом на завоювання єдиної вакантної путівки на Євро, однак несподівана перемога Словенії над Хорватією (24:23) у групі 4 повністю перевернув ситуацію в плані боротьби за звання кращої третьої команди – тепер саме словенки є фаворитами, однак не все ще втрачено і для збірної України.

Перед заключним туром відбіркового етапу у збірної Словенії шість набраних очок і різниця голів – +10. Національна команда України має в своєму активі чотири пункти і позитивну різницю – +13. Не втратили математичні шанси на вихід ще три збірні, кожна з яких має по чотири залікових пункти – це команди Словаччини (різниця голів – +7), Австрія (+2) і Білорусі (-12).

Для того, щоб повернути собі звання кращої третьої команди Україні треба не тільки в обов'язковому порядку обігравати Чехію в останньому матчі групового етапу, але і сподіватися, що Чорногорія обіграє Словенії. При цьому Чорногорія вже вирішила питання виходу на Євро, набравши вісім очок після п'яти матчів. Таким чином, черногорки в останньому турі будуть грати хіба заради своїх уболівальників – жодних турнірних завдань у збірної вже немає.

У разі перемоги українок і поразки словенок, саме підопічні Бориса Петровського завоюють єдину путівку на чемпіонат Європи за квотою третіх команд. Якщо ж Словенія набирає хоч одне очко в Чорногорії, або Україна не перемагає Чехію – то ніяких шансів у синьо-жовтої збірної немає.

Може Україна не потрапити на Євро й навіть у разі перемоги над Чехією і поразки Словенії, але для цього треба, щоб Словаччина виграла більше семи голів в гостях у Польщі або ж Австрія розгромила з різницею більш ніж одинадцять голів Нідерланди на їх майданчику.

Варто відзначити, що збірна Словенії має величезну перевагу над суперницями – свій останній матч вона проведе в неділю, 5 червня, тоді як всі інші відіграють днем раніше.

Збірна України все ще залишається серед збірних, які жодного разу не пропускали фінальну стадію чемпіонату Європи – синьо-жовта команда брала участь у всіх одинадцяти попередніх еврофорумах. Крім України жодної континентальної першості не пропускали також команди Данії, Норвегії, Угорщини, Німеччини і Росії. Усі ці команди вже кваліфікувалися на Євро-2016.